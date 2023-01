Têtes couronnées : Le prince Laurent et la princesse Astrid ne sont plus «de Belgique»

Seuls les membres qui s'inscrivent dans la lignée directe du trône peuvent utiliser «de Belgique». Tous les autres ont dû changer leur nom sur les documents officiels.

Le prince Laurent et la princesse Astrid n'ont plus le droit de porter le nom de famille «de Belgique». AFP

Seuls les membres de la ligne directe du trône peuvent s'appeler «de Belgique»: le roi et la reine, ainsi que la princesse Elisabeth. N'y ont plus droit les princes Gabriel et Emmanuel ainsi que la princesse Éleonore, tout comme le frère et la sœur du roi, le prince Laurent et la princesse Astrid, et leurs enfants.

Les princesses Louise et Claire ainsi que les princes Nicolas, Aymeric et Laurent ne sont plus «de Belgique». Twitter

C'est ce qu'ont révélé ce week-end nos confrères de Sudpresse qui citent Histoires royales.

«En 2022, les membres de la famille royale auraient été priés de faire modifier leur carte d’identité», écrit le site spécialisé dans les têtes couronnées. «Les membres de la famille royale retrouvent le patronyme d’origine ''de Saxe-Cobourg'' à l’état civil».

«On n’a pas eu le choix»

Un changement qui n'a pas du tout plu au frère cadet du roi Philippe. «C’est en mars 2022 qu’on a dû changer nos cartes d’identité. On n’a pas eu le choix», a lancé au Nieuwsblad le prince Laurent, visiblement en colère. «Claire, nos enfants et moi, on s’appelle désormais de Saxe-Cobourg. Et je suis très fâché», poursuit-il. «De Saxe-Cobourg se dit van Saksen-Coburg. Et pourtant, on s’appelle von Saksen-Coburg et pas ''van''. Mais bon, ce n’est pas ça sur nos cartes d’identité».

Et de poursuivre: «Vous en penseriez quoi, vous, si on vous appelait Solis au lieu de Selis? Ma sœur Astrid s’appelle désormais van Habsburg (du nom de son mari, le prince Lorenz, ndlr) et non von Habsburg».

À noter que «de Belgique» peut toutefois être accolé après le nom, comme un titre et non plus comme un nom de famille.

