Au Luxembourg : Le prince Louis célèbre son 36e anniversaire

LUXEMBOURG – C'est l'anniversaire du troisième fils du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, ce mercredi.

Et oui! Cette photo du Grand-Duc Henri, à l'époque Grand-Duc héritier, date d'il y a 36 ans! Il y tient son fils Louis, qui vient de naître.

Le prince Louis fête ses 36 ans ce mercredi. Né le 3 août 1986, le troisième fils du couple grand-ducal est lui-même papa des princes Gabriel, 16 ans, et Noah, 15 ans, qu'il a eus avec son ex-épouse Tessy Antony. Écolier à Lorentzweiler puis lycéen à l'American School of Luxembourg, il décroche ensuite son diplôme en Suisse, en 2005.

Engagé dans l'humanitaire dès son plus jeune âge, il va aider des enfants en Inde pendant les vacances scolaires et s'engage au sein de la Croix-Rouge pendant un an, à Genève. Après ça, il part faire des études à l'étranger, aux États-Unis, où il obtient une licence de pilote, puis au Royaume-Uni.