Royaume-Uni : Le prince Louis fête ses 4 ans

Le prince William et son épouse Kate Middleton ont dévoilé des clichés de leur fils cadet qui souffle ce samedi ses 4 bougies.

Depuis quelques années, le prince William et son épouse Kate Middleton ont pris l’habitude de poster sur les réseaux sociaux des photos officielles de leurs enfants – George (8 ans), Charlotte (6 ans) et Louis (4 ans) – pour leurs anniversaires respectifs.

Ce samedi, le fils cadet du duc et la duchesse de Cambridge fête ses 4 ans. Pour marquer l’occasion, ses parents ont dévoilé vendredi soir sur Instagram quatre clichés, en deux publications, du petit garçon, cinquième dans l’ordre de succession au trône britannique, derrière son grand-père le prince Charles, son père le prince William, son frère George et sa sœur Charlotte.

Les photos, capturées au début du mois sur une plage de Norfolk, dans l’est de l’Angleterre, sont signées Kate Middleton. On y voit le prince Louis, vêtu d’un pull gris porté sur une chemise à carreaux et d’un bermuda vert, courant sur la première photo, puis posant plus sagement sur la seconde.