Mariage en Jordanie: Le prince Sébastien sur une sacrée photo royale!

C'était LE mariage royal de l'année: le prince héritier jordanien Hussein ben Abdallah et l'architecte saoudienne Rajwa al-Saif se sont mariés en grandes pompes jeudi 1er juin, en présence d'invités venus du monde entier... et du Luxembourg. Le prince Sébastien, dernier enfant du couple grand-ducal, était en effet aux premières loges de ce mariage somptueux à Amman.

La cour a publié une incroyable photo royale prise au palais Al Husseiniya et l'ont peut apercevoir le prince Sébastien, tout à gauche, juste au-dessus du roi Philippe de Belgique et à côté de la princesse Beatrice, nièce du roi Charles III et cousine du prince William qui était lui placé plus près des mariés, en compagnie de son épouse, Kate. La princesse Elisabeth de Belgique était elle aussi non loin de la mariée, juste derrière la première dame des États-Unis, Jill Biden.

Célibataire convoité

Rappelons que le prince Sébastien, 31 ans, fait partie des célibataires les plus convoités d'Europe selon le magazine Tatler, référence pour l’élite britannique depuis 1709. Le jeune homme a en effet fait son entrée, fin 2022, dans le «Little Black Book» qui répertorie les 200 Britanniques et Européens les plus séduisants.

Ses frères Guillaume et Félix sont mariés depuis respectivement 10 et 9 ans, Louis a été marié à Tessy de 2006 à 2017 et la princesse Alexandra vient de s'unir à Nicolas Bagory.