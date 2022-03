Commonwealth : Le prince William laisse augurer un pas en arrière de la couronne

Le duc de Cambridge a ouvert la porte à une future diminution du rôle de la monarchie britannique dans le Commonwealth, après une tournée dans les Caraïbes dont certaines images ont été critiquées pour leurs relents de colonialisme.

«Je sais que cette tournée a mis encore plus en lumière des questions sur le passé et l’avenir», a déclaré dans un communiqué samedi soir le prince William, 39 ans, deuxième dans la ligne de succession au trône. «Au Bélize, en Jamaïque et aux Bahamas», pays indépendants mais dont la reine Elizabeth II est cheffe d’Etat, «c’est au peuple de décider de cet avenir», a déclaré le petit-fils de la souveraine laissant augurer un pas en arrière de la couronne britannique. Lors de cette tournée dans le cadre des célébrations des 70 ans de règne de la reine, le couple princier a vu ressurgir liens avec l’esclavage et demande d’excuses, tandis que le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a estimé «inévitable» la transition de son pays vers un régime républicain, comme l’a fait la Barbade en novembre dernier.