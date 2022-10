Classement : Le prince William n'est plus «le chauve le plus sexy» de la planète

À première vue, le classement peut paraître farfelu: l'agence CEO a analysé puis croisé différentes caractéristiques pour établir une hiérarchie. Elle a donc passé en revue le golden ratio des concurrents (proportions du visage), leur taille et poids, mais aussi les commentaires sur Twitter et... la brillance de leur crâne chauve!

Et à ce petit jeu-là, c'est Vin Diesel qui, cette année, arrive en tête: le héros de «Fast & Furious» a une tête plutôt brillante puisqu'elle a une intensité de 563,65 candelas par mètre carré soit 70,46% de l'intensité lumineuse d'une ampoule standard. Sur le podium, on retrouve Stanley Tucci ( «Le diable s'habille en Prada», «Urgences», «Hunger Games», «Transformers») et Shemar Moore («Esprits criminels», «S.W.A.T») dont le crâne est visiblement le plus brillant de Hollywood (71,85 %).