Le prince William outré par le fantôme de Diana dans «The Crown»

Alors que la dernière saison de la fiction à succès n’est attendue que pour le mois prochain , elle fait déjà beaucoup parler. Si Elizabeth Debicki, qui campe Diana, était impatiente de la tourner, d’autres voix, plus critiques, se font déjà entendre. Notamment celle du prince William, fils aîné de feu Lady Di. Selon un proche, il aurait été carrément outré par le traitement réservé à sa mère dans la série. Notamment par le fait qu’elle réapparaisse sous forme de fantôme en s’adressant au prince Charles et à feu la reine Elizabeth.

«C’est incroyablement blessant de voir sa mère exploitée encore et encore, et de façon sordide par Netflix. William ne regardera pas, mais il en sera totalement écœuré dans tous les cas», a juré un proche du prince de Galles auprès du Daily Beast. Cette personne a encore affirmé que «Dieu merci» la princesse Diana, décédée en 1997 après un accident de la route, n’entendrait jamais parler de la série ni ne la verrait. «C’est de toute façon assez ridicule à ce stade. Je pense que ''The Crown'' a perdu toute la crédibilité qu’elle avait dans ses premières années», a encore estimé cette source.