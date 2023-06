Grande-Bretagne: Le Prince William veut un toit pour tous les SDF d'ici 5 ans

«J'ai fait ma première visite dans un foyer pour sans-abri avec ma mère quand j'avais 11 ans», a raconté le prince de Galles lundi en visitant une association dans le quartier de Lambeth à Londres. «J'ai rencontré tellement de personnes extraordinaires et écouté tant d'histoires déchirantes», a-t-il poursuivi. «Trop de gens se sont retrouvés sans un logement stable et permanent».

Baptisé Homewards, le projet sur cinq ans veut «démontrer qu'il est possible de mettre fin» à la question des sans domicile fixe, selon un communiqué de la Royal Foundation du prince William, 41 ans, et de son épouse Kate. Le projet entend s'appuyer sur des partenaires locaux - individus, organisations, entreprises - qui travailleront ensemble pour délivrer un plan local sur-mesure, basé sur les «besoins locaux et l'expertise locale».