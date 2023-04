Au Luxembourg: Le printemps arrive enfin avec Pâques

Ainsi, les minimales, vendredi et samedi, seront comprises entre 3 et 5°C. Dimanche, il fera entre 4 et 6°C au petit matin et nous gagnerons encore un degré supplémentaire lundi et un autre mardi, pour démarrer la journée entre 6 et 8°C. Les maximales, elles, oscilleront entre 11 et 13°C vendredi, pour augmenter de 2°C par jour jusqu'à lundi. Il fera alors de 17 à 19°C au Luxembourg, selon MeteoLux. Idéal pour aller se promener à l'Éimaischen, tradition luxembourgeoise, du lundi de Pâques à Nospelt et dans la capitale.