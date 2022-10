Le printemps prochain, n’oubliez pas votre bouée!

Le mois de la mode s’est achevé cette semaine. Les collections pour le printemps prochain ont fait la part belle aux vêtements transparents, aux maxi-sacs et aux imprimés originaux. Un accessoire semble pourtant sortir du lot: la bouée de plage. Moschino et Louis Vuitton ont chacun proposé une version de cet objet qui rappelle les vacances.

Version décalée

Dans un style premier degré et déjanté, la maison italienne Moschino a imaginé un vestiaire chic où la bouée de plage fait partie intégrale de la tenue. Le boudin en plastique devient col, chapeau, ourlet ou même encolure d’une robe de soirée.

Version futuriste

Allure plus futuriste et sobre pour Louis Vuitton, qui a présenté son défilé mardi, à Paris. Ici, c’est la forme qui est suggérée, au niveau des épaules, du col ou des hanches, plutôt que l’objet. Les couleurs – le blanc et le noir – donnent un résultat sophistiqué.