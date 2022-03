Le prix colossal à payer pour détruire la nature

Tous les ans, la destruction de la nature coûte 2 billions d’euros

au monde.

La destruction de la nature coûte deux billions (un million de millions ou mille milliards) d’euros par an au monde, selon une étude qui doit être présentée ce lundi à la conférence de l’ONU sur la biodiversité.

Chaque année, la disparition d’espèces animales et végétales coûte 6 % du produit national brut (PNB) mondial, soit 2 billions d’euros, selon une étude intitulée «L’économie des système écologiques et de la biodiversité», étude initiée par l’Union européenne et le ministre allemand de l’Environnement, Sigmar Gabriel.