Immobilier au Luxembourg: Le prix de l'are a explosé de 136,5% depuis 2010

Les prix des terrains à bâtir ont augmenté de 8,1% chaque année entre 2010 et 2021. Pexels

Au 2e trimestre 2022, le prix des logements a augmenté de 11,5% par rapport au 2e trimestre 2021, a indiqué jeudi le Statec. Avec des différences marquées selon le type de bien: le prix des maisons anciennes a bondi de 15,5% quand celui des appartements n'a grimpé «que» de 9% pour les appartements neufs et 9,1% pour les appartements anciens. Si cela «constitue une légère accélération par rapport au trimestre précédent», cela «reste largement en dessous des taux observés les deux années précédentes»: +13,9% sur l'ensemble de l'année 2021 et +14,5% en 2020 contre 10,1% en 2019.

Ainsi, pour une maison, il fallait compter en moyenne 1 082 536 euros. Un prix allant du simple au double entre le Nord (815 324 euros) et le canton du Luxembourg (1 594 711 euros). Même chose pour les appartements: 9 064 euros/m² en moyenne mais jusqu'à 12 029 euros/m² dans le canton de Luxembourg contre 6 901 euros/m² dans le Nord.

+16,4% dans le canton de Luxembourg

Si les prix de la construction se tendent depuis quelques mois et devraient changer la donne, ils n'ont augmenté, entre 2010 et 2021, que de 32,4%, soit «+2,6% par an, chiffre assez similaire à celui de l’inflation sur les prix à la consommation», note le Statec. Jusqu'à l'année dernière, ce sont donc bien «les prix des terrains à bâtir [qui] ont joué un rôle majeur dans l’augmentation des prix des logements». Ils ont ainsi augmenté de 8,1% chaque année, soit une hausse cumulée de 136,5%, une «hausse nettement supérieure à celles des prix des logements existants et en construction», respectivement de 117,4% et 107,4%.

Avec une accélération impressionnante de 12,2% entre 2018 et 2019 et même 16,9% entre 2019 et 2020 contre «seulement» 10,4% entre 2020 et 2021. Le Statec note d'ailleurs que pour la première fois depuis 2010, la hausse des prix des terrains à bâtir, en 2021, a été moins forte que celle du prix des logements ( +11,9% pour les neufs, +14,9% pour les existants).

Avec, là encore, des disparités géographiques: entre 2019 et 2021, le prix médian de l'are a bondi de 16,4% dans le canton de Luxembourg, de 12,8% dans celui d'Esch et de 11,2% dans celui de Capellen contre 4% dans celui de Wiltz, 5,9% dans celui de Clervaux et 6% dans celui de Diekirch.