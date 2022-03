Le prix de l'électricité va baisser à partir de janvier

LUXEMBOURG - En 2010, un ménage moyen devrait économiser 100

euros sur sa facture d'électricité.

Les clients de la nouvelle entreprise Enovos, née de la fusion de Cegedel, Soteg et Saar Ferngas en juillet, vont ressentir la baisse des prix de l'énergie sur le marché. À partir de janvier, Enovos baissera ses tarifs d'environ 10% pour les ménages qui consomment le courant à basse tension.

Le nouveau concept tarifaire, présenté vendredi à la presse, prévoit une baisse de 13 % pour les professionnels utilisant un courant à moyenne tension. Le prix passe de 14,46centimes par kilowattheure à 12,72centimes pour le tarif qui englobe l'énergie et l'utilisation du réseau. Consommant environ 5500 kilowattheures par an, un ménage moyen avec deux enfants devrait économiser 100 euros.

Dans les années à venir, le nouveau groupe énergétique compte investir 500millions d'euros dans une quarantaine de projets, dont la centrale hydraulique SEO et des installations photovoltaïques et de biogaz dans la Grande Région. Reste à connaître la réaction des fournisseurs d'énergie des villes de Luxembourg et d'Esch.