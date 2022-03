Flambée : Le prix de l'énergie freine l'économie européenne

La flambée des prix de l’énergie continue de nourrir l’inflation et de freiner l’économie européenne, même si ses fondamentaux restent solides.

Bruxelles a revu nettement à la hausse sa prévision d’inflation dans la zone euro pour 2022, à 3,5% (contre 2,2% anticipés jusqu’ici), et à la baisse sa prévision de croissance économique, à 4% (contre 4,3%). «Les prix de l’énergie devraient rester élevés plus longtemps que prévu, freinant plus longuement l’économie et entraînant des pressions inflationnistes plus fortes», a expliqué l’exécutif européen.