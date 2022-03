Le prix de la mort la plus stupide de 2008 est attribué à…

Comme toutes les années, les Darwin Awards récompensent à titre posthume les décès les plus insolites et les plus stupides de l’année écoulée.

Et le gagnant du Darwin Award de la mort la plus stupide de l’année 2008 est… Adelir Antonio di Carli, le prêtre brésilien qui s’était envolé accroché à des ballons à hélium en avril dernier.

Le prêtre voulait battre le record du monde du plus long vol effectué avec des ballons de baudruche, soit 19 heures. Pour réussir son exploit, il s’était accroché à mille ballons gonflés à l’hélium. Il avait été retrouvé trois mois après son décollage en pleine mer à 100 kilomètres de Rio de Janeiro.

Ne sachant pas se servir d’un GPS, le prêtre s’était laissé porter par le vent au dessus de l’océan. Mais après avoir analysé en profondeur cet accident tragique, les inspecteurs se sont rendus compte que le curé n’avait pas réussi à contacter son équipe à terre parce qu’il avait oublié de recharger son téléphone portable satellitaire. En prenant connaissance de ce détail, le jury a décidé de lui remettre le Darwin Award 2008 à l’unanimité.

Il voulait sauver sa voiture

Ivece Plattner, un Italien de 68 ans, arrive à la deuxième place du classement. Ce dernier avait été écrasé par un train en juillet dernier. L’homme était coincé à un passage à niveau avec sa Porsche Cayenne. Il a tenté de la sauver en sortant du véhicule et en courant vers le train en secouant les bras pour le faire arrêter.

Mais si la voiture n’a eu que de légers dégâts, l’homme est mort sur le coup écrasé par le train.

