Coton, laine, synthétique : Le prix de nos vêtements pourrait flamber

LUXEMBOURG/MONDE - La mode est bousculée par la flambée des cours du textile. Coton, laine, synthétique... ont vu leurs cours s'envoler ces derniers mois.

À l'heure où le monde de la mode est rassemblé à Londres pour la Fashion Week, le secteur est bousculé par la flambée des cours du textile: une difficulté de plus pour une industrie déjà aux prises avec la pandémie et le Brexit. Coton, mais aussi lin, soie, laine et matières synthétiques dérivées du pétrole ont vu leurs cours s'envoler ces derniers mois, galvanisés par une demande forte grâce à la reprise mondiale conjuguée à l'envolée des cours de l'énergie et du transport.