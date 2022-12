Mondial 2022 : Le prix démentiel de certains billets pour la finale

Des billets à plus de 13 000 euros

Le stade de Lusail où sera jouée la finale peut accueillir un peu plus de 88 900 spectateurs, mais plus de 30 000 Argentins seraient au Qatar, dont beaucoup ont contracté des prêts pour assister au Mondial.

Des billets pour la finale d'une valeur faciale de 750 dollars se retrouvent à plus de 4 000 dollars au marché noir. Et les billets les plus chers, dont le tarif officiel a été fixé à 5 850 dollars selon la Fifa, sont proposés à plus de 14 000 dollars (environ 13 200 euros).