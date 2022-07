Guy Feyder : «Le prix des engrais a été multiplié par quatre, c'est une catastrophe»

LUXEMBOURG – Président de la Chambre d'agriculture, Guy Feyder est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio tout au long de la semaine.

Editpress

La séquence du 1er juillet

Que pense Guy Feyder, président de la Chambre d’agriculture, de la Politique agricole commune (PAC)? «Mesurée sur les événements actuels, je pense qu’elle n’est pas cohérente et qu’elle devrait être ajustée. Des réflexions existent au niveau européen et on attend les suites», assure-t-il.

Interrogé sur la question de l’explosion des prix, il confie son inquiétude. «C’est la catastrophe, le prix des engrais a été multiplié par trois ou par quatre. Il faut en prendre conscience, ce sont des montants exorbitants». Malgré les efforts d’optimisation, là où il était possible, la hausse des prix pèse lourd sur les rendements.

«On prend des risques et on vit de l’espoir qu’on pourrait s’en sortir. La situation est exceptionnelle, mais ça fait peur car il faut prendre des gros risques» conclut-il.

«Mon groupe favori»

La séquence du 30 juin

Quels rapports entretiennent les politiques et les agriculteurs? «Il faut reconnaître qu’il y a une amélioration des relations entre les politiques et l’agriculture. Cependant, la société et le monde politique s’éloignent du monde agricole» déplore Guy Feyder, président de la Chambre d’agriculture, depuis 2018.

Selon lui, l’agriculture est moins bien comprise aujourd’hui qu’il y a quelques décennies. Guy Feyder voit également le nombre de jeunes agriculteurs baisser. «Il y en a de moins en moins. Ils ont conscience de la diminution des exploitations, cela explique leur décision de partir», ajoute Guy Feyder, qui se veut pessimiste quant à l’avenir des jeunes dans l’agriculture.

«Je ne vois pas comment cela pourrait prendre une autre orientation. Cela va sûrement continuer», ajoute-t-il, avant de préciser que ce constat se fait dans toutes les sociétés modernes.

«Un chanteur qui sort de l'ordinaire»

La séquence du 29 juin

Entré en vigueur en 2020, le plan d'action national de promotion de l'agriculture biologique PAN-Bio 2025 vise l'augmentation du pourcentage des surfaces agricoles du Luxembourg, exploitées en mode agriculture biologique jusqu'à 20% d'ici l'an 2025.

Un objectif jugé irréaliste par Guy Feyder, président de la chambre d’Agriculture. «Quand cela a été annoncé, on m’a demandé plusieurs fois si c’était réaliste. J’ai répondu que non. Je n’ai pas changé d’opinion. Ce n’est pas réaliste, mais on essaye» sourit-il.

Les exploitants, de moins en moins nombreux, font face au défi de la croissance démographique. «La diminution du nombre d’exploitations ne veut pas dire qu’on produit moins. Les exploitations restantes reprennent les terres qui se libèrent. La production ne baisse pas. Ce qui explique pourquoi on arrive toujours à nourrir les gens sur notre territoire», ajoute Guy Feyder.

«Cela me rappelle ma jeunesse. Le dimanche, quand je ne travaillais pas, j'écoutais de la musique classique»

La séquence du 28 juin

Dans l’épisode 2 de la «Story», Guy Feyder, président de la chambre d’Agriculture, revient sur l’interdiction du glyphosate au Luxembourg, entrée en vigueur depuis janvier 2021. Au sein de l’Union européenne, le Grand-Duché est un pionnier dans l’interdiction de cette substance controversée utilisée dans les herbicides.

«On est toujours dans l’impasse. Cela a été imposé au secteur. Scientifiquement, jusqu’à aujourd’hui, il n’est toujours pas prouvé que le glyphosate nuit à la santé. Mais la décision est prise, nous avons dû l’accepter et nous cherchons des solutions alternatives», explique Guy Feyder.

Ce dernier rappelle que l’agriculture luxembourgeoise n’est pas dépendante du glyphosate. Mais, pour lui, les résultats obtenus par les alternatives au glyphosate n’ont jamais été satisfaisants.

«Un film qui m'a accompagné depuis que je l'ai vu. Ce sont des images inoubliables».

La séquence du 27 juin

Président de la chambre d’Agriculture depuis 2018, Guy Feyer est exploitant à Ehlerange, dans le sud du pays. Issu d’une famille d’agriculteurs depuis plusieurs générations, il revient sur la situation du monde agricole au Luxembourg.

«On a perdu la moitié des exploitations au cours des 25 dernières années», explique-t-il. Ce dernier distingue les exploitations «à titre principal» et les exploitations «à titre accessoire». En tout, il y a aujourd'hui plus de 1 500 exploitations au Luxembourg, dont un millier représentent une activité principale.

Essentiellement fondée sur l'élevage, l'agriculture luxembourgeoise vit de la viande et des produits laitiers. «Sur ces deux créneaux, nous sommes autosuffisants», ajoute Guy Feyder. Les productions de fruits et de légumes sont cependant deux volets peu développés au Luxembourg.

«Cela me rappelle ma jeunesse»

Comment retrouver la «Story»? L'essentiel Radio: Du lundi au vendredi trois fois par jour (9h40 / 15h20 / 18h20).

lessentiel.lu: Un nouvel épisode est ajouté à l'article du lundi au vendredi.

Archive Web: Dans notre dossier vous trouverez les anciennes storys.

L'essentiel: Le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.