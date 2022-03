Fête foraine : «Le prix des manèges n'a pas augmenté en dix ans»

LUXEMBOURG - Mercredi soir,

les manèges vont s'arrêter

à la Schueberfouer.

L'occasion de tirer un

premier bilan.

L'essentiel: Bon nombre de visiteurs ont constaté que les attractions coûtaient cher...





Marc Weydert (responsable fêtes, foires et marchés à Luxembourg): Les prix pour les manèges sont fixés entre la Ville et les exploitants. Ils n'ont pas augmenté depuis dix ans, à l'exception des nouveaux métiers, plus techniques, plus coûteux. Les prix restent honnêtes. Le Catapult, par exemple, coûte 9,50 euros à la Schueberfouer, 19 euros à Bruxelles et 22 à Paris. Mais je sais bien qu'un budget de 50 euros est vite épuisé.