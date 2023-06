Le prix du diesel repart à la hausse au Luxembourg

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes qui roulent au gasoil. Le diesel va connaître une hausse substantielle, à partir de mercredi. Comptez 3,8 centimes de plus pour un litre, soit une augmentation que le Luxembourg n'avait plus enregistrée depuis… début février. Résultat des courses, le gasoil n'avait plus été aussi cher depuis fin avril. En revanche, les prix de l'essence n'évoluent pas.