Streaming: Le prix du futur abonnement moins cher de Netflix fuite

L’abonnement de Netflix comprenant de la publicité se dévoile peu à peu. Selon une source de Bloomberg, son prix devrait être compris entre 7 et 9 dollars (probablement entre 6,99 et 8,99 dollars). Pour rappel, actuellement, l’offre mensuelle la moins chère aux États-Unis, nommée Basic, est proposée à 9,99 dollars, tandis que la formule avec pubs de son concurrent Disney+ est proposée à 7,99 dollars par mois. Le nouvel abonnement de Netflix serait ainsi deux fois moins cher que son offre la plus populaire, baptisée Standard et coûtant 15,49 dollars par mois (contre 19,99 dollars pour le plus cher, Premium).