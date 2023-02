Sous la barre des 50 euros/mwh : Le prix du gaz a été divisé par sept en l'espace de six mois

Le prix du gaz sur le marché européen a reculé sous le seuil de 50 euros le mégawattheure vendredi, près de sept fois moins qu'au plus fort de la crise après l'invasion russe de l'Ukraine.

Les craintes de pénuries au plus fort de l'hiver en raison du rôle crucial de la Russie comme fournisseur de l'Europe se sont apaisées. «Les prix européens du gaz ont baissé de 50% depuis novembre grâce à des températures anormalement élevées» qui limitent l'utilisation du chauffage «et d'une compétition pour le gaz naturel liquide (GNL) limitée du côté de la Chine quand les mesures anti-Covid étaient encore d'actualité», commente Edoardo Campanella, analyste chez UniCredit.

Si la baisse des cours est une bonne nouvelle pour des pays qui luttent contre une inflation galopante et fortement liée au prix de l'énergie, le répit pourrait être de courte durée. «Malgré des réserves élevées, si les températures se normalisent à l'hiver 2023-24, baisser la consommation sera plus difficile, rendant la compétition avec la Chine pour le GNL plus intense», prévient M. Campanella.