Cours du gaz en Europe: Le prix du gaz naturel au plus bas depuis juillet 2021

Depuis le début de l'année, le gaz naturel européen a chuté de plus de 47%, bien loin de son record historique atteint en mars 2022 à 345 euros le MWh.

Vers 11h30 au Luxembourg, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'échangeait à 40,20 euros le mégawattheure (MWh) peu après avoir touché un nouveau plus bas à 39,65 euros.

La consommation européenne a été plus forte début mars en raison d'une vague de froid mais le retour de températures douces pour la saison et les niveaux confortables de réserves de gaz en Europe continuent de peser sur les cours. «Les stocks de gaz sont toujours proches des niveaux record de la saison et 20% au-dessus des niveaux normaux», rappellent les analystes de DNB.