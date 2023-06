En Europe: Le prix du gaz regrimpe de nouveau

Vers 9h55 GMT (11h55 à Paris), le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, grimpait de plus de 14% à 43,85 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir touché les 44,75 euros le MWh, un plus haut prix depuis début avril. «Plusieurs interruptions de la production norvégienne, combinées (...) ont entraîné une augmentation de plus de 50% (des cours) des contrats à terme les plus échangés» sur le marché européen, commentent les analystes d'Energi Danmark.