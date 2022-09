Inflation : Le prix du pain explose en Europe, le Luxembourg plutôt épargné

L'invasion de l'Ukraine par la Russie continue d'avoir d'importantes conséquences sur le portemonnaie des Européens. Dans une étude publiée lundi, Eurostat indique que le prix du pain, en particulier, a bondi de 18% en l'espace d'un an. Explication: les marchés mondiaux sont perturbés, car la Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs de céréales, de blé, de maïs, d'oléagineux (notamment de tournesol) et d'engrais.

Ainsi, en août 2022, le prix du pain dans l'UE était en moyenne 18% plus élevé qu'en août 2021. Il s'agit d'une énorme augmentation par rapport à août 2021, où le prix du pain était en moyenne 3% plus élevé qu'en août 2020, précise Eurostat. Certains pays ont été beaucoup plus touchés que d'autres par cette envolée des cours. La hausse la plus forte a été enregistrée en Hongrie (+66% en août 2022), suivie par la Lituanie (+33%), l'Estonie et la Slovaquie (+32% chacun).