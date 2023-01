Au Luxembourg: Le prix du pain n'a grimpé «que» de 11% en un an

Les prix de l'alimentation ont été plutôt contenus au Luxembourg. Pexels

Si le taux d'inflation de la zone euro a baissé en novembre et décembre, après avoir atteint un niveau historique à 10,6% en octobre, les prix ont toutefois nettement augmenté ces derniers mois. Et notamment ceux de l'alimentation, auxquels sont sensibles les consommateurs.

Et dans ce domaine, les résidents du Luxembourg ont été plutôt épargnés par rapport à leurs voisins français, belges et surtout allemands. Selon un outil publié ce mercredi par Eurostat, les prix de l'alimentation, en un an, ont augmenté de 11,1% au Grand-Duché quand ils se sont littéralement envolés en Allemagne (+20,5%). Ils ont grimpé de 13,5% en France et de 15,7% en Belgique.

Légumes beaucoup plus chers en Belgique

Des écarts que l'on retrouve sur le prix des produits de base tel le pain: son prix a connu une hausse de près de 11% au Luxembourg soit presque moitié moins qu'en Allemagne (+21%, +10% en France, +17,2% en Belgique). De même, fin 2022, la viande était 19,4% plus chère en Allemagne et «seulement» 11,4% plus chère au Luxembourg (entre 13 et 14% en France et en Belgique).