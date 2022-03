Carburant au Luxembourg : Le prix du sans plomb 98 bat encore un record

LUXEMBOURG - Le litre de sans plomb 98 va à nouveau augmenter ce jeudi pour atteindre un niveau jamais vu au Grand-Duché.

Les tarifs des carburants n'en finissent pas de grimper. Jeudi, c'est le sans plomb 98 qui va battre un nouveau record, après le sans plomb 95 , ce mercredi. Le prix de ce carburant augmentera de 2,1 centimes par litre pour atteindre 1,666 euro, soit son plus haut niveau historique. À titre d'illustration, pour un plein de 50 litres de sans plomb 98, un automobiliste devra débourser plus de 83 euros...

Cette nouvelle hausse épargnera (temporairement?) le sans plomb 95 et le diesel. Le premier continuera à s'afficher à 1,576 euro/litre et le second à 1,50 euro/litre, soit des tarifs record là aussi.