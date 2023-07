Au Luxembourg: Le prix du tabac augmente à partir de ce samedi

Les prix du tabac augmentent dès ce samedi. Un paquet de 20 cigarettes coûtera 20 centimes de plus, avec un plancher à 4,70 euros, a récemment indiqué le ministère des Finances. Le paquet de 25 cigarettes coûtera au moins 5,85 euros et celui de 30, pas moins de 7,05 euros. Cette légère augmentation, en vigueur le 1er juillet, vise à inciter les acheteurs à arrêter de fumer. Mais sera-t-elle suffisante?

Les prix des paquets de cigarettes au Luxembourg restent largement inférieurs à ceux pratiqués dans les pays voisins. Le paquet de 50 g de tabac, qui coûtera 5,90 euros au Grand-Duché, est vendu 6,53 euros en Allemagne, 13 euros en Belgique et... 23,67 euros en France! Le paquet de 20 cigarettes coûte 10,30 euros en France, plus du double du prix au Luxembourg. Les achats transfrontaliers de cartouches de cigarettes ont encore de beaux jours devant eux!

Plus de 100 000 fumeurs quotidiens dans le pays

Manne importante pour les caisses de l'État , les ventes de tabac sont régulièrement dénoncées par la Fondation cancer, qui réclame une hausse conséquente des prix, avec l'ambition de créer une «génération sans tabac» . Le ministère de la Santé rappelait en avriln que «le tabagisme est la première cause de mortalité tant prématurée qu'évitable dans le monde». Au Luxembourg, le tabac tue un millier de personnes par an, dont 80 non-fumeurs victimes du tabagisme de leurs proches.

Or, le tabagisme continue sa progression, notamment chez les jeunes. En avril dernier, la Fondation cancer affirmait que le nombre de fumeurs quotidiens dépassait la barre des 100 000 personnes en 2021 au Luxembourg, soit 19% de la population. Et 37% des 18-34 ans étaient fumeurs, soit plus d'un sur trois.