Musique : Le Prix Joséphine, un nouveau venu décerné par les artistes

Récompenser «l'audace et la singularité», c'est l'ambition affichée du «prix Joséphine», une nouvelle décoration musicale en France.

Parmi ces prétendants pour l'album lauréat qui sera révélé en septembre, on retrouve des artistes bien établis comme OrelSan avec son quatrième album «Civilisation», mais aussi des talents plus émergents telles que la musicienne Leonie Pernet et la «samouraï du rap» Eesah Yasuke.

«Ca fait très longtemps qu’on l’attendait»

«Le lauréat choisi par un jury d’artistes, c’est un peu comme le Prix Goncourt mais en musique», poursuit-elle. «Ca m’a parlé tout de suite et je me suis dit que j’aimerais totalement faire partie du comité d’artistes qui écoutent, découvrent et font découvrir le palmarès d’albums qui méritent d’être entendus, vus, écoutés aujourd’hui en France». Avec le Prix Joséphine, lancé cette année, ses deux fondateurs, Christophe Palatre et Frédéric Junqua, grands connaisseurs du secteur, voulaient «récompenser l’audace artistique». Pourquoi ce nom? «On trouvait qu’il y avait deux personnes qui représentaient vraiment ses valeurs», explique le premier. «C’est d’un côté Joséphine Baker pour le métissage culturel, tout ce qu’elle a pu amener en France avec elle. Et aussi Alain Bashung, quelque part l’un des plus grands artistes francophones qu’on ait pu connaître jusqu’à maintenant», auteur de l'album «Osez Joséphine».