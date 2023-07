Littérature au Luxembourg: Le Prix Servais, «une belle consécration» pour Jérôme Quiqueret

Jérôme Quiqueret, auteur: J'en suis très honoré. C'est une belle consécration et un encouragement à poursuivre mon cheminement d'écrivain. C'est aussi la confirmation d'un succès populaire qui me fait vraiment plaisir. Tout cela contribue à être pris au sérieux tant par le milieu littéraire que par le public et mon propre entourage.

Les pistes sont nombreuses, notamment dans le sillon du récit historique, et quand on rencontre un certain succès, je comprends qu'il puisse y avoir une certaine attente. J'ai évidemment hâte de me remettre à écrire même si cela prend forcément beaucoup de temps.