Luxembourg : «Le problème de la mendicité organisée prend de l'ampleur»

«L'un d'eux m'a jeté toute une boîte de pop-corn au visage», soupire la députée-bourgmestre DP de la capitale, Lydie Polfer. L'élue déplore un phénomène de «mendicité organisée qui a pris de l'ampleur et qui continuera à en prendre si on ne le stoppe pas». Le nombre de mendiants présents en ville, s'il est difficile à chiffrer, semble en effet de plus en plus important, notamment autour d'Hamilius ou dans le secteur de la gare.