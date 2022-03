Attentat en France : Le procès de l'assassinat du père Hamel s'est ouvert

Six ans après l'assassinat du père Hamel, à Saint-Étienne-du-Rouvray, les victimes espèrent que le procès qui s'est ouvert lundi, à Paris, aidera à la «compréhension» de l'attentat.

Les deux jeunes assassins, Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean, 19 ans tous les deux, qui se réclamaient du groupe État islamique (EI), avaient été tués par la police à leur sortie de la petite église de la banlieue de Rouen, le 26 juillet 2016. Proches des accusés, les trois hommes présents dans le box de la cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil et Yassine Sebaihia, comparaissent pour «association de malfaiteurs terroriste» et encourent trente ans de réclusion criminelle. Ils sont soupçonnés d'avoir été au courant de leurs projets, d'avoir partagé leur idéologie ou tenté de rejoindre la Syrie.