Le procès de Trump sera présidé par une juge fédérale qu’il a lui-même nommée

En pleine campagne

Tirée au sort pour superviser le procès, éminemment sensible, de l’ex-président dans l’affaire des documents confidentiels, sa nomination n’est pas du goût de tous. Donald Trump, candidat à l’élection présidentielle de 2024, fait face à 37 chefs d’accusation dont «rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale», «entrave à la justice» et «faux témoignage». Il est accusé d’avoir mis la sécurité des Etats-Unis en péril en conservant des documents confidentiels dans sa résidence de luxe de Mar-a-Lago.

Poste à vie

Les doutes sur son impartialité sont aussi liés au fait qu’elle a déjà fait preuve d’une grande déférence envers Donald Trump. Après la perquisition de son club de luxe Mar-a-Lago par le FBI en août 2022, le septuagénaire avait saisi la justice pour empêcher les procureurs d’examiner directement les documents saisis. La juge Cannon avait déjà hérité du dossier et lui avait donné en partie raison, mais surtout elle avait souligné «les circonstances extraordinaires» liées à son ancienne fonction. Elle avait été désavouée en appel par trois magistrats qui s’étaient montrés inhabituellement critiques : «S’il est en effet extraordinaire d’avoir un mandat de perquisition pour le domicile d’un ex-président, cela ne doit en aucune façon remettre en cause notre analyse juridique», avaient-ils écrit dans leur décision.

«Position difficile»

Or la magistrate aura bien plus qu’un rôle protocolaire. La juge Aileen Cannon fixera le calendrier des audiences préliminaires et du procès, qui se déroulera donc en pleine campagne présidentielle, et elle décidera quelles preuves matérielles peuvent être présentées aux jurés. Elle pourrait, par exemple, être tentée d’exclure des notes accablantes prises à la volée par un avocat de Donald Trump, au nom du secret professionnel. Enfin, elle supervisera le choix des jurés, qui devront rendre un verdict unanime.