Jeux vidéo : Le prochain «Call of Duty» annoncé et daté

Le nouvel épisode de la franchise de jeu de guerre a été confirmé par Activision via un trailer. Il se nommera «Ghosts» et ce sera pour le 5 novembre prochain.

C'est confirmé. Outre la date de sortie fixée au 5 novembre prochain, le nouvel opus de la licence «Call of Duty» va enfin se doter d'un nouveau moteur graphique. Il était temps. «"Ghosts" propose une histoire inédite, des personnages inédits, un mode "Call of Duty inédit", le tout alimenté par le moteur de jeu nouvelle génération "Call of Duty", ce qui est un vrai bond en avant pour cet univers. Infinity Ward a tout changé pour créer une nouvelle génération de "Call of Duty" à la hauteur des fans les plus exigeants», a déclaré Éric Hirshberg, PDG d’Activision .

Les prochaines consoles de Sony et de Microsoft ont un peu changé la donne en poussant les développeurs à revoir leur copie sur un style de jeu qui avait de plus en plus de peine à se renouveler. C'est une bonne nouvelle pour les joueurs qui commençaient un peu à se lasser. «Tout le monde s’attendait à "Modern Warfare 4", et ça aurait été le choix facile pour nous. Mais nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous avons vu l’arrivée des consoles nouvelle génération comme la parfaite opportunité de démarrer un nouveau chapitre de la saga "Call of Duty". Donc nous développons une nouvelle sous-marque, un nouveau moteur de jeu et de nombreuses nouvelles idées et expériences pour nos joueurs. Nous sommes très impatients de les partager avec la communauté», a expliqué Mark Rubin, le producteur exécutif d’Infinity Ward, le studio en charge du développement de «Ghosts».