Tripartite au Luxembourg: Le prochain index sera bien gelé et compensé

«Avec la crise énergétique, le pouvoir d'achat diminue pour les petits et les moyens salaires», a lancé Gilles Baum (DP), rapporteur de la loi tripartite, juste avant son vote mercredi après-midi à la Chambre des députés. Le constat est aussi partagé par Fernand Kartheiser (ADR), pourtant en désaccord sur le texte: «De plus en plus de personnes rencontrent des problèmes existentiels». La loi, qui met en œuvre l'accord du 30 mars accepté par les partenaires sociaux à l'exception de l'OGBL, a été validé par 52 voix contre 8.