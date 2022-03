Assassinat de Khashoggi : Le procureur veut «clore le dossier» et l’envoyer à l’Arabie saoudite

Des médias turcs ont révélé jeudi que la justice voulait transmettre le dossier de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à l’Arabie saoudite.

La requête a été confirmée par la fiancée de Khashoggi sur Twitter. «Lors de l’audience d’aujourd’hui, le procureur a demandé, conformément à la demande saoudienne, le transfert du dossier en Arabie saoudite et sa finalisation en Turquie», a indiqué Hatice Cengiz. Dans un entretien fin février à l’AFP, Hatice Cengiz exhortait la Turquie à «insister pour que justice soit faite» et à ne pas renoncer au profit d’un rapprochement avec Riyad.

Restes jamais retrouvés

Le meurtre de Jamal Khashoggi, tué et démembré dans le consulat saoudien à Istanbul, empoisonne les relations entre les deux puissances régionales sunnites. Mais Ankara, en proie à une crise économique et à une inflation au plus haut depuis 20 ans, cherche depuis quelques mois le rapprochement avec Ryad.