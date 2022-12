Football : Le prodige Gakpo transféré à Liverpool

«Le PSV et le Liverpool FC sont parvenus à un accord sur le projet de transfert de Cody Gakpo», a déclaré le club néerlandais dans un communiqué.

Gakpo, formé au PSV, a été la sensation du début du Mondial des Oranje avec trois buts en trois matches. Il s'est distingué avec ses accélérations et sa réussite devant le but, avant l'élimination des Néerlandais en quart de finale face à l'Argentine aux tirs au but.