Bisbille avant les Oscars : Le producteur de «Démineurs» veut barrer la route à «Avatar»

La compétition entre les favoris s'est quelque peu envenimée à une semaine de la cérémonie. Nicolas Chartier a envoyé un mail aux votants pour les inciter à choisir son film plutôt qu’«un long métrage à 500 millions de dollars».

Les deux films vont batailler dans la course aux Oscars.

Les deux films, en compétition avec neuf nominations chacun, sont au coude-à-coude dans la course aux prestigieuses statuettes, même si les augures penchent en grande majorité pour «Démineurs», de Kathryn Bigelow. Mais un événement inattendu est venu perturber le compte à rebours avant la cérémonie, qui se tiendra dimanche au Kodak Theater à Hollywood, le quartier historique du cinéma, au nord-ouest de Los Angeles.

Dans un courrier électronique, le français Nicolas Chartier, l'un des dirigeants de la société de production américaine Voltage, qui a produit «Démineurs», a exhorté la semaine dernière les votants à récompenser son «film indépendant», et non «un long métrage à 500 millions de dollars». Cette référence évidente à «Avatar», le film à gros budget de James Cameron, a semé le trouble à Hollywood, les organisateurs des Oscars interdisant formellement les campagnes agressives entre les candidats.

«Ma complète stupidité»

L'Académie des Arts et des Sciences du cinéma, qui organise la remise des statuettes depuis 1929, s'est refusée à tout commentaire avant la clôture des votes, mardi à 17h locales (2h, heure luxembourgeoise). Mais l'initiative malheureuse de Nicolas Chartier a fait suffisamment de vagues pour que l'intéressé se fende d'un mea culpa en bonne et due forme, qualifiant son courrier électronique d'«inopportun et stupide». «Mon message était déplacé et étranger à l'esprit de célébration du cinéma que suppose cette remise de prix», écrit-il.

«C'était une erreur plus grande encore, personnelle et professionnelle, de vous demander de voter pour le film et des faire des commentaires sur un autre». «Ma naïveté, mon ignorance des règles et ma complète stupidité, alors que je suis nommé pour la première fois (ndlr: l'Oscar du meilleur film est remis à ses producteurs), ne justifient pas mon comportement, que je regrette profondément», ajoute-t-il.

Sandra Bullock tient la corde

Outre «Avatar», le film de Kathryn Bigelow, sur le quotidien d'une équipe de démineurs en Irak, aura face à lui les chasseurs de nazis d'«Inglourious basterds» de Quentin Tarantino, la comédie caustique «In the air», le drame «The Blind Side», la pépite indépendante «Precious», le dernier opus des frères Coen «A Serious man», et le film indépendant britannique «Une Éducation». L'animation et la science-fiction seront également représentées avec le dernier chef-d’œuvre de Pixar «Là-haut» et le film d'extra-terrestres sud-africain «District 9».

Côté comédiens, Jeff Bridges pour «Crazy Heart» et Sandra Bullock pour «The Blind Side» tiennent la corde, tandis que tout le monde s'attend à voir Kathryn Bigelow sacrée meilleure réalisatrice, et devenir ainsi la première femme de l'histoire des Oscars à remporter la statuette dans cette catégorie.