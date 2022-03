Ado en fugue : Le prof britannique en prison

L'enseignant britannique, arrêté vendredi en France avec une jeune Anglaise de 15 ans avec qui il était en cavale depuis plus d'une semaine, a été écroué jusqu'à son extradition.

Selon son avocat, Me Daniel Lalanne, M. Forrest a déclaré qu'il ne s'opposait pas à sa remise aux autorités britanniques. Il a été aperçu vendredi soir par un témoin dans un couloir d'un tribunal de Bordeaux, encadré par des policiers en civil et sans menottes, mais faisant «grise mine».

«Enlèvement d'enfant»

Quant à la jeune fille, Megan Stammers, elle a quitté la France samedi après-midi à bord d'un vol à destination de Londres. L'enseignant et son élève ont été arrêtés en plein centre-ville alors qu'ils se rendaient à un entretien pour un travail. Selon les enquêteurs britanniques, Megan Stammers et son professeur avaient quitté le Sussex le 20 septembre à bord de la voiture de l'enseignant, une Ford Fiesta noire.

L'alerte avait été donnée le lendemain à la mi-journée, quand l'établissement où elle est scolarisée dans l'East Sussex, a constaté son absence. Un mandat avait été lancé «pour enlèvement d'enfant» car la jeune fille a été «emmenée sans le consentement de ses parents», selon la police britannique.

Majorité sexuelle est fixée à 16 ans

Neuf heures plus tard, ils prenaient un bateau à Douvres (sud de l'Angleterre) pour traverser La Manche jusqu'à Calais (nord de la France). Des vidéos prises sur le ferry par des caméras de surveillance montraient l'adolescente et l'enseignant, main dans la main.

La majorité sexuelle est fixée à 16 ans au Royaume-Uni et à 15 ans en France, mais il existe toutefois dans ce dernier pays «un délit d'atteinte sexuelle sans violence sur mineur de plus de 15 ans en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions».

«Discrets» et «tranquilles»

Arrivé à Bordeaux le couple a dormi dans un hôtel un peu vieillot du centre-ville. «Ils sont arrivés le 21 septembre en fin d'après-midi et sont repartis le samedi matin mais je ne savais pas du tout qu'ils étaient dans l'illégalité», a déclaré Eric, le gérant de l'hôtel qui n'a pas souhaité donner son identité complète.

Le professeur de mathématiques, Jeremy Forrest, qui parlait quelques mots de français, s'est présenté sous le nom de «Jack Grant» a expliqué Eric. M. Forrest et Megan Stammers, une lycéenne anglaise de 15 ans, se montraient «discrets», «tranquilles» et «pas spécialement amoureux», selon lui.

«Ils ne parlaient pas beaucoup entre eux»

«Ce qui m'a intrigué c'est qu'il est rentré tout seul, il a réservé une chambre pour deux et quand je lui ai demandé où elle était il m'a dit: elle attend dehors , or en général on ne fait pas comme ça», a raconté l'hôtelier tout en précisant qu'à aucun moment il n'a pensé que l'adolescente était mineure. «Elle ne faisait pas quinze ans, mais plutôt 18-20 ans alors que lui faisait un peu moins que trente ans», selon Eric.