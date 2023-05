Le programme du festival e-Lake a été dévoilé

En été, méfiez-vous des vagues au lac d'Echternach. Surtout entre le 11 et le 13 août, quand les rives du lac accueilleront à nouveau le… festival e-Lake! «C'est avec fierté que nous pouvons proposer un festival gratuit, même après 26 ans. Unique au Luxembourg et dans la Grande Région», jugeait vendredi le président de l'e-Lake ASBL, Frank Rippinger, au moment d'annoncer le programme de ce rendez-vous pour la jeunesse, un festival sans restrictions sociales ou financières.

Le line-up promet à nouveau un mélange passionnant de musique hip-hop, électro et rock en provenance des Pays-Bas, d'Allemagne ou encore d'Égypte. L'une des têtes d'affiche cette année sera le groupe d'électro-pop germanophone Grossstadtgeflüster, venu de Berlin. Le groupe indie Kaffkiez, de Bavière, sera également présent le vendredi et pour la première fois au Luxembourg.

Plus de 250 bénévoles

Mais un festival ne se résume pas à de grands noms sur de grandes scènes. «Plus de 250 bénévoles prennent en charge l'organisation du festival pendant leur temps libre», souligne Frank Rippinger. Cette année encore, les responsables misent sur la durabilité et la protection de l'environnement sous le label «e-Lake goes green». «Pour cela, nous misons sur l'information et la prévention avec des stands d'information», explique l'attaché de presse de l'événement, Jempi Hoffmann.