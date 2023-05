Football/BGL Ligue: Le Progrès 2e, le Fola passera par un barrage

Au stade Jos-Haupert, la première période a débuté avec le 29e but de la saison de l’Allemand Dominik Stolz (15e, 0-1). Sur une série de huit victoires consécutives et 52 points pris sur les 54 possibles, le Progrès n’a pas tardé à réagir et, fauché dans la surface par Clément Couturier, Mayron De Almeida a obtenu un penalty. Bilal Hend n’a pas tremblé pour le convertir (1-1, 18e). Dans la foulée, Elias Filet, pourtant seul à bout portant, a complètement dévissé sa reprise (22e).