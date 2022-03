BGL Ligue : Le Progrès accroché, Pétange écrase Rodange

Le Progrès Niederkorn a concédé un match nul face à Rosport alors que Pétange a écrasé son voisin Rodange lors du derby, samedi, en matches avancés de la 17e journée de BGL Ligue.

Le Progrès n'a pas réussi à confirmer son joli coup de la semaine passée, où il était allé gagner chez son concurrent Dudelange. Samedi, le nouveau leader n'a pas été en mesure de battre le Victoria Rosport, dans un match nul somme toute spectaculaire (3-3). Menés 2-1 à l'heure de jeu, les Jaune et Noir pensaient avoir fait le plus dur après un but en solitaire de Luisi (80e).