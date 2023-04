Le Progrès arrive sur sa lancée en Coupe du Luxembourg

Quand on lui parle de l'incroyable série d'invincibilité du Progrès, son entraîneur, Jeff Strasser, coupe immédiatement: «Je n'ai pas envie de parler de série, nous prenons match après match». Sa formation n'a pourtant plus connu la défaite depuis le 6 novembre dernier et reste sur quinze victoires lors des 16 derniers matches.

Solidement accroché à sa troisième place en BGL Ligue avec 8 points d'avance sur Pétange, son premier poursuivant, Niederkorn se déplace ce soir (20 h) chez son voisin differdangeois pour accéder au dernier carré de la Coupe de Luxembourg et pimenter un peu plus sa fin de saison.

«Un très bon état d'esprit»

Face à un adversaire qui n'est plus dans le coup en championnat (6e, à 21 points du podium), et qui bénéficiera d'un jour de repos en plus, le Progrès pourra s'appuyer sur la confiance accumulée depuis ces derniers mois. «L'équipe a un très bon état esprit, nous avons réussi à remporter plusieurs rencontres en étant menés ou après avoir été rejoints au score», rembobine l'entraîneur. Armés d'une défense solide, les Noir et Jaune brillent en attaque avec des joueurs capables de faire basculer une rencontre, comme le buteur prêté par Sochaux Elias Filet (19 buts) ou l'ailier Bilal Hend (9 buts).