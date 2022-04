Football – BGL Ligue : Le Progrès et le Swift dos à dos

NIEDERKORN – Le deuxième et le troisième de BGL Ligue ont fait match nul 2-2, samedi à Niederkorn.

Pas de vainqueur, mais du spectacle, dans le match au sommet de la 23e journée de BGL Ligue. Le Progrès, deuxième, et le Swift, troisième, ont fait match nul 2-2.

De Almeida ouvrait la marque à la 31e minute, donnant l'avantage au Progrès, qui restait devant jusqu'à la pause. En seconde période, le Swift égalisait par Terki dès la 48e minute. Moins de dix minutes plus tard, De Almeida signait son doublé pour redonner un but d'avance aux siens. Mais Stolz arrachait un point à la 80e.

Dans l'autre match de ce samedi, le Racing et Pétange ont fait match nul 0-0. Au classement, le F91 est toujours leader et pourrait accroitre son avance en cas de bon résultat contre Differdange, 4e, dimanche. Le Progrès a pour le moment deux points de retard, le Swift suit trois points plus loin.