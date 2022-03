BGL Ligue : Le Progrès inflige un 5-0 à la Jeunesse d'Esch

DIFFERDANGE - La Jeunesse a véritablement sombré, dimanche après-midi, sur la pelouse de Niederkorn. Mais conserve sa place de leader.

C'est un véritable coup de tonnerre en BGL Ligue. Le Progrès Niederkorn a infligé un véritable carton au leader, la Jeunesse d'Esch. Le Progrès s'est imposé 5-0. Un triplé de Karapetian (21e, 42e, 90e+2) et des buts de Bastos (27e) et De Almeida (56e) ont permis ce très large succès.

Ce naufrage eschois n'empêche pas la Jeunesse de rester leader, mais il ne lui reste plus que deux petits points d'avance sur le Fola. Ce dernier a remporté, plus tôt ce dimanche, le premier choc de la 13e journée de BGL Ligue. L'ancien champion du Luxembourg a dominé Differdange (3-0), dimanche après-midi au stade Émile-Mayrich.

Dans les autres matchs, le F91, qui complète le podium derrière les clubs eschois, s'est bien remis de ses émotions à Milan. Dudelange a battu Hostert 4-1, avec un triplé d'Ibrahimovic (8e, 48e 90e+1) et et un but de Melisse (42e).