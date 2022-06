Football au Luxembourg: Le Progrès Niederkorn scelle un partenariat avec Sochaux

Un match amical chaque saison

En signant ce partenariat, les deux clubs vont aussi s'engager à se jouer chaque saison en match amical, une fois à Sochaux et une autre à Niederkorn. Les éducateurs du Progrès iront eux deux fois par an se former à Sochaux. Pour Niederkorn, ce partenariat pourrait en appeler d'autres. L'équipe de BGL Ligue veut, d'ici 2024, s'associer à des clubs de D2 belge, D2 néerlandaise et D2 allemande, afin de poursuivre son projet.