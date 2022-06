: Le Progrès officialise Strasser, Sébastien Thill de retour lundi

Niederkorn a confirmé lundi la nomination de Jeff Strasser au poste d'entraîneur. Sébastien Thill sera, lui, de retour à l'entraînement lundi prochain en attendant de trouver un nouveau club.

L’ex-entraîneur du Fola aura pour objectif de qualifier pour l’Europe un club qui reste sur deux 5es places consécutives en BGL Ligue. «Quand on arrive dans un club comme Niederkorn, structuré, organisé et ambitieux, on veut le hisser au niveau où il évoluait, voire un peu plus haut», a expliqué le nouveau coach du Progrès.