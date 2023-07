Europa League Conference: Le Progrès et Dudelange au deuxième tour de la C4

Le Progrès Niederkorn et Dudelange se sont tous les deux qualifiés pour le 2e tour de la Ligue Europa Conférence en allant gagner respectivement sur la pelouse des Kosovars de Gjilani (0-2) et sur celle des Irlandais de Saint-Patrick's (2-3).

Dudelange partait avec un avantage après avoir gagné (2-1) chez lui. Après un but à l'aller, Oege Sietse van Lingen a encore fait parler son sens du but pour marquer un triplé (9e, 67e, 90e+5). Après avoir ouvert le score, le F91 a été mené à l'heure de jeu suite à un but d'Adam Murphy (60e), mais sera finalement au 2e tour, où il affrontera le vainqueur de la rencontre entre les Nord-Irlandais de Glentoran et les Maltais de Gzira United.