BGL Ligue: Le Progrès recrute un international nigérien

Le Progrès Niederkorn a annoncé ce mardi la signature du milieu de terrain Chris Lybohy qui évoluait la saison dernière au Canet-Roussillon FC, en National 2 (D4 française). L’international nigérien de 29 ans a signé un contrat de deux saisons et compensera le départ de Ben Vogel à Rosport. « On a une équipe assez jeune avec notre projet de club tremplin. Pour encadrer l'équipe, nous avons besoin de garçons d’expérience », a commenté Thomas Gilgemann, le président du Progrès.

Capable selon ce dernier de « tout faire au milieu », Chris Lybohy n’a pas hésité lorsque cette opportunité s’est présenté à lui. « J’ai deux amis qui sont dans le championnat, Vincent Decker (Dudelange) et Davy Ngoma (RFCU). J’ai eu de bons retours, on m’a dit d’y aller en fermant les yeux », a expliqué celui qui était capitaine de son ancienne équipe.

Le Nigérien est la cinquième recrue du club après les arrivées des Luxembourgeois Omar Natami, Gilson Delgado et Lucas Figueiredo et du Français Kenny Mixtur. Deux recrues supplémentaires, un ailier et un attaquant, seront prochainement annoncées.