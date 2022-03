Football/BGL Ligue : Le Progrès renverse le F91 et prend la tête

Niederkorn a pris les commandes de la BGL Ligue en s'imposant à Dudelange (1-2), samedi, pour la reprise du championnat.

Après presque deux mois de trêve hivernale, les deux formations ont été frileuses en première période et les occasions franches rares.

Au retour des vestiaires, le coach de Dudelange, Carlos Fangueiro, a sacrifié sa défense à cinq pour faire rentrer un milieu supplémentaire, Filip Bojic. En cinq minutes, le F91 s’est créé plus de situations que sur l’ensemble du premier acte et a ouvert le score grâce à Bettaieb (50e, 1-0). Sur un ballon en profondeur, le Français a anticipé la sortie de Sébastien Flauss et l’a éliminé d’un ballon lobé parfaitement dosé.